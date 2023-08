Cito heeft te veel macht

Dat wordt interessant. Want scholen hadden kunnen besluiten eigen lesmateriaal aan te bieden. Maar het einddoel is het halen van Cito toetsen. En Cito is een machtige monopolist. Als de minister inderdaad op deze markt gaat ingrijpen vallen uitgevers van schoolboeken snel om. Jammer dan. Aan deze verspilling moet een eind komen. En scholen moeten meer vrijheid krijgen in het aanbieden van lesmateriaal. En in plaats van Cito ruim baan voor serieuze toetsen die je alleen kunt halen omdat je goed bent in het zetten van vinkjes in een meerkeuze toets. Kost wel meer tijd maar het gaat om kwaliteit.

B. van Dam