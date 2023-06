’Pensioenopties complex’

In zijn column (De Telegraaf 20/06) gaat Theo Gommer in op de marginale rol van het bedrag ineens bij deeltijdpensioen. Dat gaat echter voorbij aan de hoofdlijn dat een bedrag ineens in strijd is met de gedachte dat pensioen niet is voor ’leuke dingen’ maar verzorging voor de oude dag, schrijft Alec Balledux.

Door de introductie van deze zogenaamd simpele optie (voor degenen die dat kunnen leiden) worden alle opties bij pensionering (zoals hoog laag, laag hoog, uitruil, uitstel en vervroeging) alleen maar extra gecompliceerd, zeker als je netto effecten en toeslagen gaat betrekken en ook de kosten hiervan meeneemt. Men kan deze wet beter afstellen in plaats van uitstellen. Alec Balledux, actuaris