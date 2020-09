Brief 3: ’Middenstand gaat het merken’

Gezien het feit dat dit een flinke groep in het land betreft zal de middenstand hier last van gaan krijgen omdat er nu eenmaal minder geld beschikbaar is.

De oplossing in deze is heel simpel. Uit onderzoek blijkt dat rond de 20 procent van de aan te schaffen goederen in een gemiddeld gezin bij de kringloop of aanverwante bedrijven te verkrijgen zijn voor een fractie van de prijs die betaald moet worden in de winkels. .

Peter Borst, Beverwijk

