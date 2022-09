Ombudsman: Vervlogen vliegbewijs

Daan volgt de gevraagde examens en slaagt. Op dat moment woont hij nog in Nederland. Kort daarna verhuist hij naar Duitsland. Dat deze verhuizing invloed zou hebben op het krijgen van zijn vliegbewijs, had Daan nooit gedacht.

Wanneer Daan gewend is in Duitsland, wil hij graag weer eens vliegen met zijn drone. Maar zijn vliegbewijs is nog niet binnen. Hij vraagt de RDW of ze hem deze willen opsturen. Maar tot Daans verbazing zegt de RDW dat dit niet kan. Daan woont niet meer in Nederland en staat dus ook niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daan is niet blij en blijft contact zoeken met de RDW. Hij belt, mailt en vult het contactformulier in. Ook vertelt hij de RDW dat hij nog steeds een correspondentieadres heeft in Nederland. En zijn zoon woont nog in Nederland. Als de RDW het vliegbewijs daar heen wil sturen, is Daan ook al geholpen!

Maar helaas verandert er niks aan zijn situatie. Daan heeft een schriftelijke reactie gehad van de RDW. Daarin leggen zij uit dat het niet mogelijk is Daan het vliegbewijs te sturen. Een enorme domper. Nu kan Daan dus nog steeds niet vliegen.

Maar waarom kan het niet geregeld worden? Daan zoekt op het internet naar meer informatie en leest dan dat een Nederlandse vliegschool in Duitsland wel de vliegbewijzen van andere verhuisde Nederlanders kan opvragen. Hij is blij om te lezen dat het dus wél kan. Maar vindt het gek dat de RDW hem niet verder kan helpen.

Daan weet niet meer wat hij nog kan proberen, maar denkt dan aan de Nationale ombudsman. Misschien kunnen zij helpen? Hij neemt contact op en krijgt onze collega Sema aan de telefoon. Zij hoort het verhaal van Daan aan. Sema gaat aan de slag en belt met de RDW.

De contactpersoon bij de RDW belooft het uit te zoeken. Dezelfde dag nog krijgt Sema bericht van Daan. Hij is gebeld door iemand van de RDW. Ze gaan een handmatige procedure starten. Hierdoor zal Daan zo snel mogelijk zijn vliegbewijs ontvangen.

Ik ben blij dat Daan met onze hulp weer kan vliegen. Maar ik vind het vervelend dat mensen met een simpele hulpvraag, zoals Daan, niet gelijk geholpen worden. Ze moeten nu onnodig lang wachten op een oplossing, terwijl deze er wel ligt. Dat moet beter.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de RDW. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.