Brief 3 ’Brede brugklas nivellering onderwijs’

Binnenland

Geen 1,5 meter voor docent en leerling als het niet anders kan

Docenten en ander onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en op de universiteit hoeven geen anderhalve meter afstand te houden als zij anders niet „op gepaste wijze” hun werk kunnen doen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.