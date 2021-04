’Vervuiling van parken beboeten’

Al was het alleen maar om te voorkomen dat die plekken in een soort vuilnisbelten veranderen. Na Koningsdag bijvoorbeeld was het weer raak in veel parken in de grote steden. Wat mankeren we eigenlijk? Heeft helemaal niemand dan nog enig fatsoen in zijn of haar lijf? Maar het is niet iets van de laatste tijd.

Veel scholieren laten al jaren een spoor van vervuiling achter op de weg van de supermarkt naar de school. Ze laten de rommel vallen waar ze staan. En niet alleen scholieren! Het wordt hoog tijd dat daar eens de hoognodige aandacht aan wordt besteed door de autoriteiten.

Handhaving hierop betekent opsporen en flink beboeten; dat zou misschien nog enigszins kunnen helpen.

'Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de schillen en de dozen' is een bekend en al heel oud gezegde dat we in de natuur nogal eens aantreffen.

Laat ons daar eens eindelijk mee beginnen!

Jan Muijs, Tilburg