De Kwestie: Kan tv zonder fenomeen Johan Derksen?

Premium VROUW magazine

Channah Koerten (27) is weer verliefd: ’Ik heb getwijfeld of ik het moest doorzetten’

Na Ex on the Beach en Temptation Island, was ze met haar gezin te zien in realitityserie De Koertjes naar Curaçao. De relatie liep stuk, maar haar emigratiedroom bleef bestaan. En dus vertrekt Channah Koerten (27) met zoon Tiger (3) en dochter Rumi (2) richting de zon.