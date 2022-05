Uitslag Stelling: ‘Snelheid mag best omhoog’

In Amsterdam bijvoorbeeld, wil het stadsbestuur op steeds meer plekken 30-kilometerzones inrichten. Twee derde van de respondenten is hier geen voorstander van. „Bij ons in het dorp mag je 30 km/uur, maar niemand houdt zich hieraan. Je krijgt een middelvinger of wordt uitgescholden als je je hieraan houdt”, zo meldt een respondent met een negatieve ervaring. „Nog even en je bent nog sneller als je met de fiets gaat”, zo schampert een deelnemer. Een andere stemmer vindt het een prachtig idee om dertig te rijden. „Maar wie controleert al die scootertjes en speed pedelecs die vaak veel te hard en gevaarlijk rijden?”

In kinderrijke buurten plaatsen buurtbewoners zogenaamde Victor Veilig poppen, om auto’s te manen rustiger te rijden. De meeste respondenten vinden het een goed idee als buurtbewoners dit doen. Een reactie: „Richt wegen zo in dat je minder wordt uitgenodigd om te hard te rijden.” Anderen pleiten voor meer drempels.

Uit onderzoek van de Stichting Onderzoek Verkeersveiligheid Nederland blijkt dat Dick Bruna-borden en Victor Veilig-poppen niet heel veel invloed hebben op het rijgedrag van automobilisten. Bijna niemand is verbaasd hierover. Een respondent schrijft: „Dick Bruna-borden. Laat me niet lachen, alsof automobilisten kleine kinderen zijn die niet zelf kunnen nadenken.”

De onderzoekers vinden dat auto’s een snelheidsbegrenzer moeten krijgen. Dat wil driekwart van de deelnemers juist niet. De meerderheid wil juist dat de politie meer gaat inzetten op laserguns en radar om te controleren of de maximumsnelheid omhooggaat. Een reactie: „Als je ook controleert met fotografie op bellen achter het stuur, dan zou het verkeer ook een stuk veiliger worden.” Een andere respondent vindt dat er tijdens rijlessen meer aandacht besteed moet worden aan verkeersveiligheid. Een kritische deelnemer: „Het is zo onduidelijk waar je hoe hard mag rijden: één grote lappendeken.”

Vanaf 1 juli worden alle nieuwe auto’s in de EU uitgerust met een zogenaamde Intelligent Speed Assistant, die automobilisten attendeert op de maximumsnelheid. De meeste stemmers denken niet dat dit het aantal verkeersdoden zal verminderen. Een opmerking: „Klinkt aardig, maar wie controleert of iemand achter het stuur aan een lachgasballonnetje lurkt of met zijn telefoon bezig is?” Daarbij vindt een meerderheid het niet goed dat de verplichting er komt de toepassing in te bouwen in nieuwe auto’s. „Komt onze vrijheid niet steeds meer in het geding?”, vraagt een stemmer?

De meeste respondenten willen juist harder rijden en vinden dat de maximumsnelheid best omhoog kan. Een aantal stemmers vindt het prima als in stadscentra de snelheid naar 30 kilometer per uur gaat. „Maar dan wel graag op de snelwegen weer naar 130”, zo merkt iemand op.

Autorijden is leuker als het wat harder kan, zo vinden de meesten. Iemand merkt op: ”Ook te langzaam rijden kan gevaarlijk zijn. Je hebt vaak meer last van ‘slakken’ op de weg, dan van degenen die lekker doorrijden.”