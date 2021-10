Het in- en uitstappen kan hij zonder problemen als er maar ruimte is, zodat het portier wijd open kan. Hij heeft bij zijn woning een plek waar dit mogelijk is. Veel buren houden deze plek voor hem vrij. Tijdens een praatje met een bewoner, die tegenover deze plek woont, vertelde hij dat dit plaatsje voor hem goud waard is, maar soms bezet. De buurman heeft nu op de lantaarnpaal ernaast een oproep met uitleg van de situatie opgeplakt! Mijn vader is heel blij met deze actie, want sindsdien is zijn plekje voor hem vrij.

M. van Eersel

