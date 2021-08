’Kalfje beter scheiden van moeder’

Laat het kalf een uur bij moeder dan is ze twee dagen in de stress, laat het kalf een week bij moeder dan is ze vijf dagen van de rel. Haal het kalf gelijk weg, moeder kijkt er niet naar om. Laat het kalf permanent bij de koe (als het een meisje is) dan krijg je later een koe die gevaarlijk is voor de boer omdat ze geen mensen gewend is. Gevolg: de kalfjes gaan bij moeder weg, worden als mijn kindje opgefokt, goed verzorgd en gaan na jaren als melkkoe naar de slacht, wat mij zeker pijn doet. Maar ja, de stedeling wil wel eten en dat groeit niet aan een boom maar komt bij een agrariër vandaan met gevoel en liefde voor zijn vak.

W. Honingh, Amsterdam