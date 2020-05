En met succes, want het is hartverwarmend dat nagenoeg iedereen zich in alle opzichten gehouden heeft aan de door de politiek getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en gezien de recente ontwikkelingen de strijd gaat verliezen.

Echte leiders zijn diegenen die in dit soort situaties hun (politieke) eigenbelang vergeten en daar blijkt Mark Rutte een sprekend voorbeeld van te zijn, want eenvoud maakt macht in de goede betekenis van het woord.

Otto C. Tempelaars

Heemstede