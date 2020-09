’Welzijn van dier staat voorop’

Voor je een dier aanschaft zou de eerste vraag moeten zijn: „Kan ik dit dier de leefomgeving bieden die bij hem hoort en waar hij recht op heeft?” Dus niet 1 goudvis in een kom maar een goed uitgerust aquarium, niet 2 vogels in een klein kooitje waar ze alleen van de ene stok op de andere kunnen hippen maar een ruime volière met ruimte en begroeiing. Zoiets geldt ook voor katten. Als je, door volstrekt legitieme redenen zoals poep- en stankoverlast, niet in staat bent de kat een leefomgeving te bieden waar hij naar hartelust kan rennen, jagen (liefst op muizen maar idd ook wel eens vogels) en zich continu geprikkeld weet door alles wat er om hem heen gebeurt, moet je je afvragen of het in het belang van het dier is. Ook een kat heeft voldoende lichaamsbeweging en prikkels nodig en is nu eenmaal geen hamster die zijn rondjes in de tredmolen draait.

Een kat die gewend is vrij los te lopen plotseling te gaan aanlijnen wordt een drama en is niet goed voor het welzijn van het dier. Bezint eer ge begint!

Huyb Doyer, Huizen