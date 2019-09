’In deeltijd werken soms niet praktisch’

Neem nu het onderwijs... De ene juf is er twee dagen en een ander juffie drie. Hoe erg is dat? Nou, erg! En dan zijn ze ook nog eens om de beurt zwanger en komt er voor die tijd weer een ander. En ieder geeft op haar/zijn eigen manier les. Een kind krijgt nooit een goede binding met school. Daarom gaat het verkeerd.

Dan de huisartsenpraktijk. Drie artsen, een van de artsen werkt één dag, de tweede arts is er twee dagen, de derde arts werkt drie dagen, en op woensdag is de praktijk dicht. Wat een vooruitgang. Niemand neemt meer zijn verantwoording.

In dit soort beroepen is het eigenlijk 24/7. Dat heet bezieling. Was nog niet zo gek vroeger, dat als je moeder werd, je werd ontslagen.

MHM Honing Hermans, Lelystad