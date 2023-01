Premium Het beste van De Telegraaf

Segers onmisbaar in multicultureel debat

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Het was mooi om te zien hoe Gert-Jan Segers reageerde, toen BnnVara-presentatrice Natasja Gibbs hem bij Op1 in een gesprek over Iran toebeet dat Israël ’ook een apartheidsregime’ is. Segers antwoordde voorbeeldig, feitelijk, waardig. De haattaal streng en naar waarheid corrigerend – zoals bijna geen politicus meer kan. Hij zal gemist worden, deze bijzondere CU-leider, die net zijn afscheid van Den Haag aankondigde. In het parlement evenveel als in het publieke debat.