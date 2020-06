Uitslag stelling: ’Ban Veronica Inside unfair’

Johan Derksen suggereerde onlangs tijdens een uitzending van VI dat Zwarte Piet op een anti-racistenbijeenkomst best eens rapper Akwasi kon zijn. Veel BN’ers, columnisten en activisten vallen over de uitlating, maar de meerderheid van de respondenten vinden deze reacties overtrokken. Zo stelt iemand: „Derksens opmerking was een gevatte en de Oranje-boycot van Veronica Inside is een overtrokken reactie van mensen met te lange tenen en misplaatste zieligheid. ’Get a life’. Racisme is kwalijk maar sinds de mensheid hier rondloopt heeft men altijd wel een mening over elkaar. Ook blanken worden gediscrimineerd in bepaalde culturen en landen.”

De meesten menen dat de uitspraak van Derksen onder de vrijheid van meningsuiting valt. Daarnaast vinden zij dat de actie van de Oranje-internationals nogal dubbelhartig is. Wel een boycot van een voetbalprogramma maar geen stelling nemen tegen het WK voetbal in Qatar, een land waar ’moderne slavernij’ nog bestaat en veel doden onder uitgebuite arbeiders aan stadions zijn gevallen. Als de spelers zo begaan zijn met mensenrechten, dan zou een boycot van het WK in 2022 pas een echt statement zijn, vinden de meeste respondenten (93 procent).

Sommigen wijzen er ook op dat de vaste ’spelers’ van VI, presentator Wilfred Genee en de voetbalanalisten René van der Gijp en Johan Derksen, zich al vaker hebben uitgesproken tegen racisme en discriminatie. „In het programma is duidelijk voor deze flauwe grap stelling genomen tegen racisme. Ook in eerdere uitzendingen is stelling genomen tegen racisme met name wat er zoal vanaf de tribunes wordt geroepen”, klinkt het. En een ander valt bij: „De uitspraak van Derksen is uit zijn verband gerukt. De mannen spreken zich elke aflevering weer uit tégen racisme. Hebben de criticasters wel de hele aflevering gezien of rennen ze allemaal achter één losse zin aan”, vraagt een deelnemer zich af. Nog een medestander ziet ook kansen voor de internationals om het racismeprobleem aan te kaarten in VI: „Gebruik het programma in je voordeel, pak het podium en vertel je verhaal. Communiceren is je wapen!”

Toch is er een kleine groep (acht procent) die de VI-boycot toejuicht. „Ja, hopelijk stemt het de heren tot nadenken. In Nederland mag je wel alles zeggen, maar je hoeft niemand te kwetsen”, luidt de opvatting van een tegenstander van de voetbalanalisten. Dat deze voetbalanalisten regelmatig bepaalde groepen in de samenleving krenken, wordt bevestigd door een andere deelnemer, die stelt: „Vrouwen en homo’s worden daar ook weggezet met ’grapjes’. Het is geen humor, maar stigmatiserend en draagt er alleen maar aan bij dat witte heteromannen nu het hardst schreeuwen dat het satire is, want dat voorbeeld krijgen ze van VI.”

Dat de ’racisme-rel’ ook ertoe bijdraagt dat adverteerders zoals Gillette, AH en Zespri, geen reclametijd meer kopen rondom het programma vindt een meerderheid (88 procent) veel te ver gaan. Toch denken de meesten dat VI de storm rond het programma wel zal overleven.