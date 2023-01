Brief 2 ’Kiesdrempel helpt democratie niet’

En daarom zou een kiesdrempel een uitkomst zijn. Volgens mij een verkeerd beeld van de democratie, net zoals een regeerakkoord, waarbij de samenwerkende kabinetspartijen met handjeklap elkaar de bal toespelen met tegenstrijdige belangen en afspraken. Vervolgens worden wetten aangenomen, waar het volk helemaal niet achter staat.

Een regeerakkoord is jarenlang als enige uitkomst gezien om te kunnen regeren, maar is een regelrechte ondergraving van de democratie. Waarom geen vakministers (zou een zegen zijn) als uitvoerders van wetten die in de Tweede Kamer worden aangenomen, zonder dat de leden zich gekneveld voelen door een regeerakkoord? Nu wordt een (naar eer en geweten) tegenstemmer weggezet als een dissident. Democratie bestaat al jaren niet meer in Nederland, daar verandert een kiesdrempel helemaal niets aan.

Andries F. Bongers, Bodegraven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: