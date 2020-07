Ik keek even door een kiertje van de vitrage en toen zag ik twee jonge vrouwen, een man en een jongen die mijn tuin aan het opknappen waren. Het bleken m’n buren uit de straat. Toen ik naar buiten liep, zeiden ze: ’We zijn buren en we helpen elkaar’. Dit is toch geweldig.

Ria van Berkel, Hillegom