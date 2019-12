Uitslag stelling: ’Mes op zak niet normaal’

Zowel de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Frank Paauw als het Openbaar Ministerie maken zich grote zorgen over het toenemende ’zware’ geweld onder jongeren in de hoofdstad. Volgens hoofdofficier van justitie John Lucas is het duidelijk dat het aantal steek- en schietincidenten toeneemt. Paauw heeft het over Amsterdamse bendes die elkaar niet alleen in rapmuziek in zogeheten drill video’s naar het leven staan. Binnen de straatcultuur worden de agressieve teksten soms ook in daden omgezet, waarbij slachtoffers vallen.

De verharding van de maatschappij is voor de meeste respondenten al lang geen geheim meer. Toch kijkt iets meer dan de helft er wel van op dat wapenbezit onder jongeren, en dan vooral messen, zo langzamerhand gemeengoed is onder jongeren in bepaalde Amsterdamse wijken. „De overheid moet met meer geld over de brug komen zodat de buurtagenten beter hun werk kunnen doen. Het lijkt erop dat jongeren het normaal vinden om met een mes rond te lopen. Hoe eerder je deze jongeren traceert des te beter je ze kunt corrigeren en de ouders van deze kinderen kunt helpen.”

Ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen en helpen bij de opvoeding is ook wat hoofdofficier van justitie John Lucas betoogt. Het strafrecht alleen kan dit probleem niet oplossen, vindt hij. Dat ouders ook verantwoordelijk zijn wordt door de meeste deelnemers onderschreven. „Het probleem ligt bij de ouders, die voeden niet op. Normen en waarden worden niet meer bijgebracht door ouders”, klinkt het. Bovendien zouden zij meer interesse moeten tonen in de bezigheden van hun kind(eren). Zo stelt iemand: „Veel jongeren besteden veel tijd aan gamen. Vaak komt hier al geweld in voor en dit nemen ze dan als voorbeeld mee naar het dagelijks leven. Hier ligt ook een taak voor de ouders; controleren met wat voor soort games de kinderen zich bezighouden.”

Daarnaast weerklinkt de roep om meer ’blauw op straat’ duidelijk door in veel reacties. „Meer politie op straat en zichtbaar zoals vroeger met wijkagenten; minder politie op kantoor achter de laptop”, betoogt een voorstander van politiesurveillance.

De meesten vinden dat het jeugdstrafrecht op de schop moet en dat bij zwaar geweld met wapens door jongeren ’volwassen’ straffen horen. Zo meent één van hen: „Zwaarder straffen. Dus ook voor minderjarigen met celstraffen en geldboetes voor de ouders.” En een ander die op één lijn zit met de voorganger: „Je moet ze keihard aanpakken en straffen waarmee je ze echt pakt; nu lachen ze om de straf en lopen ze 24 uur later weer op straat.”

Dat het aantal steek- en schietincidenten onder jongeren is toegenomen, en niet alleen in de hoofdstad, wordt onderkend. Het laat de meesten niet koud en een enkeling bekent zich te wapenen tegen mogelijke agressie: „Wij zijn al op leeftijd - ik ben 67 jaar - maar als wij in het weekeinde gaan shoppen in Rotterdam ben ik helaas genoodzaakt ook een wapen bij mij te hebben want ik vertrouw niet meer op politiebescherming.”