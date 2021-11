’Niet meer geld naar defensie’

Wereldwijd gaat circa 2000 miljard dollar naar defensie. De helft daarvan komt op rekening van de NAVO. China geeft 252 miljard dollar uit aan defensie, Rusland 62. Nog meer miljarden naar defensie zijn op dat punt dus onnodig.

Dan over de wijze waarop onze krijgsmacht wordt ingezet. De afgelopen twintig jaar is een oorlog gevoerd in Afghanistan waar ook Nederland een (forse) bijdrage aan heeft geleverd. Niemand kan volhouden dat deze oorlog een succes was. Integendeel, het werd een verschrikkelijke tragedie met meer dan honderdduizend doden tot gevolg.

Wat ons betreft moeten we zeker een krijgsmacht hebben, maar laten we in vredesnaam stoppen met de steun aan dubieuze Amerikaanse interventies die tot onnoemelijk veel leed hebben geleid (Afghanistan, Irak).

Naast een slanke krijgsmacht ter verdediging van ons grondgebied kan defensie een nuttige rol spelen in de civiele sector, zoals bij de Covid-bestrijding en bij natuurrampen. Op dat punt mag de inzet van onze krijgsmacht best groter worden.

Jasper van Dijk, (SP-Kamerlid)