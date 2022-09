’Geef Poetin achterdeurtje’

De mobilisatie van 300.000 reservisten in Rusland roept veel weerstand op. Het verloopt chaotisch en velen proberen het land te ontvluchten. Als Poetin begin februari een glazen bol had gehad, dan had hij de inval in Oekraïne wel achterwege gelaten. Hij mocht op wereldniveau overal altijd aanschuiven, maar nu wordt hij bijna overal als een paria gezien. Ook heeft hij aangetoond dat zijn leger totaal niets meer voorstelt, alleen zijn biologische en kernwapens stralen nog enige dreiging uit. Maar ondanks Poetins totaal verkeerde inschatting van de inval in Oekraïne moeten we hem misschien wel een achterdeurtje geven, gezien een kat in het nauw nou eenmaal rare sprongen kan maken.

Mario Verhees, Asten