Premium Het beste van De Telegraaf

Wijziging Grondwet is symboolpolitiek en interessantdoenerij

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Er heerste grote vreugde bij het zetten van de laatste handtekening onder de nieuwe versie van artikel 1 van onze Grondwet. Diverse D66-politici uitten zich; we zagen op het RTL-journaal Boris van der Ham vertellen dat hij dit verzonnen had, en ook Boris Dittrich liep mooi in beeld. Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak lovend over het aangenomen wetsvoorstel. Effectieve beeldregie zo kort voor de verkiezingen. D66 is permanent bezig met beeldvorming. Het spontane tafeldansen destijds bleek achteraf bedacht te zijn door het spin-duo Paternotte/Sjoerdsma. Elke gebeurtenis wordt aangegrepen als kans om de beeldvorming te beïnvloeden, en opvallend veel media helpen mee.