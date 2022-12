Brief 2 ’Niet makkelijk om leraar te worden’

Toe aan een carrièreswitch oriënteerde ik mij enige jaren geleden op het onderwijs door positieve ervaringen met het geven van individuele bijles. Ik zou mijn lerarenbevoegdheid kunnen halen in een post-doc opleiding. Echter, mijn letterenopleiding sloot daar niet precies op aan. Ik zou daarom eerst een koppelprogramma moeten volgen, maar wel tegen het hoge instellingstarief van de universiteit. Het zou me zodoende tienduizenden euro’s gaan kosten om in 2-2,5 jaar mijn lerarenbevoegdheid te halen. Dat werd ‘m dus niet. Niet zo gek dat er sprake is van een lerarentekort.

D. van Emmerik

