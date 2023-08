Na een halfjaar brak een onderdeel af. Niet apart verkrijgbaar en dus was de zaag waardeloos. Bonnetje had ik niet meer.

Maar dat was voor medewerker Jeroen geen probleem. Met de woorden ’wij praten niet alleen over service, maar geven die ook’, overhandigde hij mij gratis een nieuw deeltje. Top!

Bob Boering, Zaanstad