Pluis Twee’religies’op één kussen...

Video

'Dan zetten we veiligheid van Europa op het spel'

De oorlog in Oekraïne is dag 97 ingegaan. De strijd concentreert zich nu vooral rond de Donbas-regio. Voormalig commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruijf over de laatste ontwikkelingen op het slagveld en de Europese onafhankelijk van Rusland.