’Radicale klimaatacties bestraffen’

Jaren geleden heb ik dit meemaakt bij het aanvragen van bouwvergunningen. Het was het telkens weer hetzelfde kleine groepje lieden dat actie voerde, bezwaar aantekende en dat we dus uiteindelijk in de rechtszaal ontmoeten.

Daartegen hebben wij destijds bezwaar gemaakt en de rechter gaf ons gelijk. Bezwaar mocht slechts gemaakt worden door mensen uit de kring der direct belanghebbenden, dwz mensen uit de directe omgeving van de aan te leggen boorlocatie.

Deze klimaathooligansdienen die ook simpelweg gearresteerd te worden en zsm. voorgeleid en veroordeeld met een strafblad. En niet met fluwelen handschoenen aangepakt te worden, zoals thans gebeurd!

