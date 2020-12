’Studenten met bijbaan vergeten groep’

Er is echter een grote groep die zowel financiële als emotionele schade van de huidige crisis ondervindt die hierbij stelselmatig over het hoofd gezien wordt, namelijk de studenten met een bijbaantje. Deze groep mist de colleges, het studentenleven én de inkomsten uit een baantje. Hun vaste lasten zoals betaling collegegeld, zorgverzekering, telefoon, sportschool etc. gaan echter gewoon door.

Anders dan ondernemers of andere werknemers die tenminste enige financiële compensatie krijgen, worden studenten geacht dure leningen af te sluiten.

Er is ook nog geen enkel voorstel over compensatie studievertraging gekomen.

Met name de studenten met ouders in de middengroepen zijn de klos.

Zij komen niet voor een renteloze lening in aanmerking en hun ouders kunnen de extra kosten simpelweg niet opbrengen nu ook zij door deze crisis de bodem van hun huishoudportemonnee steeds sneller bereiken.

Overheid doe iets aan deze vergeten groep. We hebben deze mensen in de toekomst hard nodig.

B. van Dam,

Leiden