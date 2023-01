Premium Het beste van De Telegraaf

Milo Driessen uithangbord cokemaffia ’Bolle Jos’ juicht om snuivende zanger Goldband

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De coke snuivende zanger van Goldband vindt dat hem onrecht is aangedaan. De verontwaardiging over zijn rol als ’snuifduif’ op het podium was vooral aangejaagd door de media, betoogde de bewuste zanger Milo Driessen van Goldband bij een talkshow deze week. Voor wie het miste: afgelopen weekeinde doken beelden op waarop te zien is hoe Driessen op het podium tijdens een concert coke kreeg aangereikt en die gretig vanaf zijn hand opsnoof.