’Pensioenen wel degelijk betaalbaar’

Minister Koolmees vindt de situatie van de dekkingsgraad van pensioenfondsen zorgelijk. Dat is een feitelijke vaststelling. Maar er zijn meer feiten.

Het ABP is destijds, toen het min of meer werd geprivatiseerd en losgekoppeld van de overheid, eerst flink geplunderd door de overheid. Die heeft enorme hoeveelheden pensioengeld onttrokken aan het ABP. Let wel, dat was dus pensioengeld van de deelnemers.

Nu zegt de minister dat hij niet gaat over rekenrente en pensioenen. Erg makkelijk. Maar hij gaat wel over de toegepaste methodiek. Je kunt bijna niet volhouden dat fondsen met een vermogen van 1500 miljard en een gemiddeld rendement van 6 tot 8% niet in staat zijn om nu en in de toekomst pensioenen te kunnen betalen.

Het gaat hier over mensen die er al tien jaar niets hebben bijgekregen terwijl iedereen erop vooruit is gegaan, de economie bloeit en het geld letterlijk tegen de plinten klotst.

Je kansen pakken als het financieel goed gaat, maar wegduiken als zich problemen voordoen. Dit is Hollands leiderschap. We zien dat bij leiders van grote bedrijven en bij de overheid. Wellicht is dit een kernkwaliteit waaraan bestuurders moeten voldoen.

Henk Stols, Hoorn