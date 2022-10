Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Als Eric van der Burg het niet kan, moet Dilan Yesilgöz de catastrofe voorkomen

Door Roderick Veelo

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verwacht dat er volgend jaar meer dan 50 duizend nieuwe asielaanvragen in ons land worden gedaan. Dat blijkt deze week uit documenten die in handen zijn van NRC. Een wet die dorpen en steden dwingt deze aantallen asielzoekers te huisvesten suggereert dat opvang een oplossing is. Terwijl de toestroom het probleem is. Om een catastrofe te voorkomen moet het roer om.