Brief 3 ’Bouwkosten Binnenhof te hoog’

Er is nu al een overschrijding van het budget met ruim €2,5 miljoen. De oplopende kosten hebben onder meer te maken met de duurdere ’advies- en ontwerpkosten’ en de gestegen kosten voor bouwmaterialen. Ook het gedwongen vertrek van de architect Ellen van Loon met een premie van 2,7 miljoen heeft daaraan bijgedragen. Daar bovenop komt nog eens de eis die milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) van Johan Vollenbroek is gaan stellen.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard