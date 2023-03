’Dassenhol gewoon ruimen’

Verbiedt dan ook al het verkeer ’s nachts want er zou wel eens een wolf doodgereden kunnen worden. Ganzen, kraaien, eksters, vossen etc. zijn allemaal beschermd. Waar ik woon, wordt het bestand van deze dieren onder controle gehouden en wat zien we? De pimpel- en koolmezen, lijsters, tortel- en houtduiven, spechten, merels etc. nestelen weer in de buurt. Dit kan door ’rovers’ onder controle te houden, een zelfregulerende natuur bestaat bijna niet in Nederland. De dassenholen onder het spoor, die een risico vormen voor spoorverzakking, moeten gewoon geruimd worden.

