Brief 1 ’Straatverlichting te vroeg aan’

Zuinig zijn met elektra? Verbazend is dat straatverlichting al aangaat terwijl het nog licht genoeg is. En in de ochtend blijft de straatverlichting lang branden, en de lampen op galerijen van veel flats gaan vaak al vroeg aan. Industrieterreinen baden in ’s nachts in een zee van licht, terwijl daar nauwelijks verkeer is, zo ook op de autowegen. Hoezo zuinig zijn met de elektra?

Wim Knaap, Heerhugowaard

