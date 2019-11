Verwarring over stelling en mening

Van de week zat ik na het werk, zoals gebruikelijk, met mijn collega’s in de kroeg. Ik had net mijn vrouw gebeld om te zeggen dat ze de kinderen in bed moest leggen en mijn pantoffels klaar moest zetten, toen ik van een vriend een appje kreeg. Hij meldde dat ik ’een fan’ had bij De wereld draait door. Presentator Matthijs van Nieuwkerk kon dat onmogelijk zijn, wist ik. Wie dan wel? Ene Roos, was het antwoord.