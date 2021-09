Binnenland

Maatregelen tegen Utrechtse horecazaak om niet checken coronapas

De gemeente Utrecht bereidt maatregelen voor tegen een horecagelegenheid waar zaterdag moedwillig niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Verder verliep alles rustig in Utrecht, vertelt een gemeentewoordvoerder over de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht was voor toegang tot...