Leve de Zieners van de Coalitie!

Vorige week legde minister Rob Jetten in de Tweede Kamer uit wat zijn klimaatplannen in 2050 teweeg moeten brengen: een vermindering van de opwarming van de aarde met 0,000036 graden Celsius. Hij heeft daarvoor een budget ter beschikking van 28 miljard euro. Confuus vroeg een parlementariër hem dat getal te herhalen, en dat deed de minister: 0,000036 graden Celsius. Dat is dus in 2050 de reductie van de opwarming van de aarde als hij al dat geld heeft uitgegeven.