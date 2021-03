’Mogen we ook een keer trots zijn op hoogovens?’

Binnenland

Brand schrootverwerker Den Bosch pas na het weekend uit

De brand die sinds dinsdagmorgen woedt bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch is onder controle. Volgens een woordvoerster van de gemeente Den Bosch is de brandweer naar verwachting nog ruim na het weekend bezig met nablussen. Wel is de rookontwikkeling een stuk minder geworden....