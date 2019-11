Uitslag Stelling: ’Dieren horen op het menu’

Veganisten zweren vlees en vis af, gebruiken geen zuivel, geen eieren en ook lederen producten als schoenen en riemen, stoffen als wol en zijde zijn uit den boze. Geen honing op de boterham, geen dons in je kussen en in de winkel etenswaren checken of er geen dierlijke ingrediënten in zitten. Voorop staat dat veganisten fel tegen de exploitatie en het doden van dieren zijn.

„Zo wil ik niet leven”, stelt een deelnemer. „Ik word zo moe van mensen die een ander vertellen wat ze wel en niet moeten doen en zichzelf beter voelen dan de ander omdat ze aan de dieren c.q. het milieu denken...”

„Weer iets dat door de klimaatdrammers wordt opgedrongen”, stelt een ander, en 74% is het daar mee eens. „Veganisme is een groente-religie. Veganisten dwingen andere mensen hun obsessie voor plantaardig voedsel op. Ondertussen koken ze nog op gas, rijden ze auto en vliegen ze de wereld rond. Een soort sekte die iedereen die anders denkt probeert te verketteren.”

Opvallend in de reacties is dat aandacht voor veganisme als regelrechte aanval op de veeteeltsector wordt gezien. „De Nederlandse boeren zijn de diervriendelijkste ter wereld. Dieren worden vermenselijkt en de dierhouderij gecriminaliseerd.”

„Vegans gaan echt de planeet niet redden”, stelt iemand. „Om te kunnen voldoen aan alle vraag naar sojaproducten zijn al hele regenwouden gekapt. Ja, ook voor de diervoederproductie, maar voor hen óók.” Veganisme is een hippe trend, die vanzelf overwaait, denkt 56%. „Het levert ’deugpunten’ op. Echt iets voor de grachtengordel. Volgend jaar is het weer wat anders.”

„Het is belangrijk om vegetariërs van veganisten te onderscheiden”, benadrukt een respondent. „Het eerste kan prima, het tweede kan nooit goed zijn omdat de mens als omnivoor dan essentiële voedingsstoffen mist. Voor kinderen is het volgens mij helemaal slecht. Vitamine B12-tekort leidt tot bloedarmoede en spierzwakte. Die geitenwollensokkendragers zouden beter moeten weten.”

Anderen voelen zich juist superfit omdat ze geen dierlijke producten gebruiken. „Ik heb een echtgenoot die veganistisch eet. Dat heeft zoveel klachten doen verdwijnen. Het bewijst voor mij dat deze leefstijl de juiste is. Ik zelf ben vegetariër, alleen voor kaas en eieren heb ik nog geen smakelijk alternatief.”

Meer dan een kwart (27%) juicht het toe dat er in de supermarkten steeds meer vegan producten liggen. „Vooral het rul ’gehakt’ en de beyond burger zijn lekker. Het wordt zo heel toegankelijk voor iedereen om via zo’n dieet bij te dragen aan een beter milieu.”

Duurzaamheid - het niet uitputten van de aarde - is voor 15% reden om veganistisch te willen leven. Voor 70% staat het dierenwelzijn voorop. „Ik vind het fijn om niet meer verantwoordelijk te zijn voor al dat leed. Eenden zien hun eerste water bij het elektrocutiebadje. Varkens ruiken de eerste frisse lucht op transport naar de slacht... Het is te gek voor woorden dat wij een ander levend wezen zien als onze maaltijd. Veel mensen zijn gek op dieren, maar eten wel vlees. Dat wil er bij mij niet in.”