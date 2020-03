De Kwestie: Is de NAVO nog wel een eenheid?

Binnenkort komen parlementariërs van 29 NAVO-landen naar ons land om de toekomst te bespreken. Nu de internationale spanningen oplopen, is de vraag is of de Atlantische alliantie nog wel eendrachtig genoeg is om de wereldvrede te waarborgen.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans heeft daar alle vertrouwen in, want: ’Twijfel aan kracht van NAVO is onbegrijpelijk’.

Historicus en geopolitiek adviseur Elmar Hellendoorn ziet geruzie het verbond ondermijnen. Zijn bijdrage: ’NAVO dreigt steeds irrelevanter te worden’

