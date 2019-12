’Koppelbedden een uitkomst’

Mijn vader lag eind 2007 terminaal in het Maasstad ziekenhuis (destijds het Sint Clara Ziekenhuis) en mijn moeder bleef bij hem waken. Onze ouders waren al 50 jaar getrouwd en zij wilde ook ’s nachts bij mijn vader blijven. Hij lag op een eenpersoonskamer maar het personeel was zó lief om er een bed naast te proppen zodat ze samen konden zijn. Ze kreeg zelfs eten van het ziekenhuis terwijl zij geen patiënt was. Het was hartverwarmend hoe het verplegend personeel hiermee is omgegaan. Dit alles heeft eraan bijgedragen dat we ondanks het verdriet er met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

P. van Neck, Rotterdam