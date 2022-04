Brief 2 ’Ook gedupeerden betalen mee’

Dat kan alleen van de belastingbetaler komen, en die is uitgerekend ook het slachteroffer… Niemand lijkt te beseffen dat ook de mensen van wie de belastingdienst persoonlijke gegevens onwettig heeft verwerkt en ook gebruikt, aan deze boete meebetalen, want ook zij betalen belasting. Zo straft AP-voorzitter en oud-rechter Wolfsen dus ook de 270.000 mensen tegen wie een rijksdienst de wet op de privacy heeft overtreden, die daardoor als mogelijke fraudeur genoteerd stonden, en voor wie de lijst soms vreselijke gevolgen had. Een onterechte en bizarre straf, want een straf moet de dader treffen en niet het slachtoffer. Dan is maar één straf denkbaar: ontslag voor de verantwoordelijken, want bij een vergrijp als dit moet de straf degenen treffen die mensen op onwettige gronden tot potentiële fraudeur hebben bestempeld, en niet de onschuldige mensen die dit is overkomen. Weg met die boete dus!

Henk Slechte,

Schiedam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: