Coronaspoor loopt naar virusexperimenten in Wuhan

Dinsdag berichtte De Telegraaf: ’Nieuwe vragen bij rol Chinees onderzoeksinstituut’. Aanleiding was een artikel in The Wall Street Journal over een rapport van een Amerikaanse inlichtingendienst: ’Drie onderzoekers van China’s Wuhan Institute of Virology werden zo ziek in november 2019 dat ze ziekenhuishulp zochten, volgens een tot nu toe onbekend rapport van Amerikaanse inlichtingendiensten dat bijdraagt aan de steeds luider wordende roep om een breder onderzoek naar de vraag of het coronavirus ontsnapt is uit het laboratorium’.