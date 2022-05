’Bedreiging Halsema triest’

Binnenland

’Nederlandse oorlogsvrijwilliger in Oekraïne gesneuveld’

Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is een Nederlandse oorlogsvrijwilliger gesneuveld. De 55-jarige Ron zou op woensdag 4 mei zijn omgekomen in Oekraïne. De man had zich aangesloten bij het Oekraïense vreemdelingenlegioen en werd in de buurt van Charkov geraakt door artille...