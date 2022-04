’Boete op het eten van vlees’

Bekijk ook: Kabinet onderzoekt invoering vleestaks en wil verplicht meer vegaburgers in schap

Er wordt in ons land 30 miljoen ton bijproducten uit de levensmiddelenindustrie aan de dieren gevoerd , dat is bijna twee ton per inwoner. De bijproducten komen uit de plantaardige olie perserijen, o.a sojabonen, zonnebloempitten, van de aardappelverwerkers, de suikerindustrie, de brouwerijen, frisdrank , meelverwerkers enz. De dieren maken er hoogwaardige producten van zoals zuivel, vlees en eieren. Waar moeten deze bijproducten dan naartoe als de veehouderij wordt weggesaneerd, zoals deze minister en zijn collega's willen om de vermeende schade van het vluchtige stikstofgas ammoniak?

De VN-woordvoerder waarschuwt voor honger in de wereld en in ons land saneren we boerderijen. Deze minister Staghouwer is een groentje schrijft de Telegraaf. Ik vind hem onbewust onbekwaam voor deze baan.

Meindert Nieuweboer, Aartswoud