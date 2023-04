Premium Het beste van De Telegraaf

In de VS neemt twijfel toe aan eigen superioriteit

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

In het onwaarschijnlijke geval dat Donald J. Trump in de cel belandt, mag hij rustig verder met zijn campagne om president te worden. Pikant detail: zijn medegevangenen mogen dan niet op hem of wie dan ook stemmen. Dat recht is hun in de thuisstaat van Trump, Florida en het overgrote deel van de andere staten in de VS, ontnomen.