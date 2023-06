’Tip voor koelere slaapkamer’

Bekijk ook: Zo houd je je huis koel bij hoge temperaturen

Een vochtig laken voor een open raam hangen zie ik mijzelf niet zo snel doen want ik heb verduisterende overgordijnen en die zijn echt nodig omdat er een lantaarnpaal voor de deur staat. Een ventilator blaast warme lucht en ook al zet je twee flessen koud water ervoor (hoe dan?), is dat nog niet genoeg. Een airconditioning slurpt stroom en een goeie is qua aanschaf best duur.

Wij hebben een aircooler gekocht, wel een wat duurdere want die goedkope dingen gaan niet alleen snel stuk maar geven ook niet voldoende koelte. Ik was 150 euro eraan kwijt, iedere dag het water bijvullen en ’s nachts het raam openlaten op een kier zodat de luchtvochtigheid niet oploopt en de koelte van de nacht naar binnen kan. Ze verbruiken aanzienlijk minder stroom dan een airco en bij een airco moet je juist weer de ramen dicht laten waardoor de koelte van de nacht niet je kamer in kan. Heerlijk koel zo’n aircooler. Je hoort hem wel maar lang niet zo erg als een airco. Wat mij betreft is dit de beste tip want zonder die aircooler zijn de nachten met deze hitte niet te doen.

P. van Neck, Rotterdam