Ombudsman: Eindelijk een adres

Franke* koopt twee ligplaatsen aan een kade. Zij dient een schriftelijke aanvraag in bij haar gemeente om huisnummers te krijgen. Bij de andere ligplaatsen in de rij is dit al gebeurd. Daarom denkt Franke dat dit snel kan worden geregeld.

Helaas is dit niet het geval. Door ziekte, vakanties en drukte onderneemt de gemeente geen actie. In veertien maanden tijd neemt Franke meerdere keren contact op met de gemeente, zowel telefonisch als per e-mail. Steeds wordt zij van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat Franke er met de gemeente niet uitkomt, vraagt zij een persoonlijk gesprek aan met de wethouder. Ze krijgt te horen dat de wethouder hier helaas geen tijd voor heeft en dus volgt er geen afspraak.

Dat de aanvraag van Franke niet wordt behandeld, blijkt te komen door juridische procedures rondom bouwplannen in de omgeving van de ligplaatsen. Franke is verbaasd: ’Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik hier slachtoffer van word en maar niet verder kom met de gemeente?’

Voor Franke is dit een lastige situatie. Doordat de gemeente haar geen adres kan geven, staat ze bij haar ouders ingeschreven. Hierdoor ziet Franke hen wekelijks om haar post op te halen, ondanks het advies van het kabinet om kwetsbare ouderen zo min mogelijk te bezoeken. Franke maakt zich zorgen. Wat nu? Franke weet dat de Nationale ombudsman mensen helpt wanneer het misgaat tussen hen en de overheid. Daarom besluit ze bij ons aan de bel te trekken.

De klacht komt terecht bij onze medewerker Evalien. Zij stuurt meteen een e-mail naar de gemeente met het verzoek de klacht te behandelen. Naar aanleiding van dit verzoek neemt de gemeente contact op met Franke. Eerst leek dit contact goed te gaan. Fijn! Maar daarna ligt het contact weer stil. Nog steeds heeft ze geen huisnummers ontvangen. Opnieuw belt Franke met de Nationale ombudsman, waarop Evalien de gemeente een herinnering stuurt.

Enkele dagen later krijgen we bericht van de gemeente: de klacht is opgelost. Franke laat weten dankbaar te zijn voor onze hulp. Door onze tussenkomst heeft ze twee huisnummers ontvangen en kan ze haar post op haar eigen adres ontvangen. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk om voor burgers klaar te staan als het contact met de overheid niet goed loopt. Hij vindt dat gemeenten moeten openstaan voor vragen van hun inwoners. En dat ze hen moeten helpen bij problemen.

*Gefingeerde naam

Gaat het ook mis tussen u en uw gemeente? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.