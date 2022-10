Zo stelt jhendriks: „Niets anders dan de schatkist spekken. Op snoep, gebak, ijs, en dergelijke zit niet meer dan alleen het lage btw percentage. Misschien kan de overheid eens uitleggen waarom frisdrank (waar al accijns opzit nu) zoveel ongezonder is.”

Maar sommige lezers vinden het plan van een hogere btw op frisdrank juist wel een goed idee. „Prima, mag zelfs wel meer worden!”, aldus pmbeumer. „Ik denk dat het wel een goed idee is. Al die slechte troep, want dat is het, duurder maken. En geen reclames van laten zien. Het is niet leuk maar waarschijnlijk wel zo verstandig. Dan moet de opbrengst van de extra belasting erop wel naar de zorg”, zo stelt SachaBing.

Anderen zien niets in het plan en geven ook aan dat zij het raar vinden dat de btw op gezonde producten nog hoog is. „Het klinkt alleen maar sympathiek, maar dat is het niet. Ordinair de schatkist willen vullen en weer meer bemoeizucht vanuit de overheid. Verlaag dan ook de btw op gezonde producten zoals groente en fruit”, aldus gertaafjevanderwiel. VWingerden sluit zich hierbij aan: „Gewoon btw op ongezonde producten, zoals frisdrank waar veel suiker inzit, verhogen en btw op gezonde producten flink verlagen.”

Rudithai geeft aan dat de branche zelf nog een akkoord heeft afgesloten, waar ze volgens hem niets mee gedaan hebben: „De (fris)drankindustrie heeft zelf in 2018 een akkoord ondertekend om overgewicht te helpen bestrijden. Tot nu toe hebben ze echter totaal niets gedaan om daar werk van te maken. Ook supermarkten hebben dat akkoord ondertekend, maar zij hebben nu zelfs nog meer ongezonde aanbiedingen dan voorheen. Hoog tijd dat de overheid ingrijpt.”