Uitslag Stelling: Toch respect voor Keijzer

Het coronatoegangsbewijs werd zaterdag van kracht voor onder meer dehoreca, evenementen, musea en theaters. Precies op die dag kwam ook Keijzer in een interview in De Telegraaf naar buiten met de boodschap dat zij die maatregel niet kon uitleggen. Dat interview sloeg in als een bom.

Het is in politiek Den Haag not done dat een lid van het kabinet zich publiekelijk uitspreekt tegen een door datzelfde kabinet genomen besluit. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Een meerderheid van de respondenten (57%) neemt het Keijzer echter niet kwalijk dat ze die uitspraken deed. „Het was natuurlijk niet slim van haar, aan de andere kant getuigt het wel van moed en verdient zij respect”, zegt een deelnemer.

Dat Keijzer na dat interview werd ontslagen is volgens maar weinig respondenten terecht. „Zij mag toch een eigen mening hebben? Die pas is ook niet uit te leggen aan de burgers”, zegt een deelnemer. Anderen wijzen erop dat Keijzer zich niet aan de spelregels heeft gehouden: „Als je het niet eens bent met een besluit stap je eerst op voordat je een eventueel interview geeft aan een journalist.” Die mening wordt door meer mensen gedeeld: „Iemand die niet weet dat een in meerderheid genomen bestuursbesluit dient te worden gerespecteerd, ook al ben je er niet mee eens, is geen bestuurder.”

Na haar ontslag en een daaropvolgend gesprek met de CDA-fractie, trok Mona Keijzer zich ook terug als Kamerlid. Daar heeft de helft van de respondenten begrip voor. Het is misschien niet de koninklijke weg, maar dan toch de ’keijzerlijke’ weg, volgens een van hen: „Het strekt haar tot eer dat ze, nu ze meent niet meer in de CDA-fractie te kunnen functioneren, de eer aan zichzelf heeft gehouden.” Een ander vindt het wel jammer: „Ik vind het vooral jammer dat ze een kritische mening had en die nu niet zal uitdragen als Kamerlid.” En dat is dus een verlies voor politiek Den Haag meent een lezer: „Weer iemand weg die haar mond open durft te trekken. Voor haar carrière was de timing slecht, niet conform de regels, maar ze heeft zo verschrikkelijk gelijk!”

Hoewel Keijzer als demissionionair staatssecretaris haar kritiek dus voor zich had moeten houden, heeft ze in de ogen van twee derde van de respondenten wel gelijk: „Natuurlijk heeft ze gelijk over de coronapas. Nu moet je een pas tonen als je naar het toilet wil. Belachelijk!”

Het CDA repte weliswaar van ’goed overleg’ voorafgaand aan het opstappen van Mona Keijzer, voor de meeste respondenten is het wel duidelijk dat Keijzer is verzocht te vertrekken. Daarom betreuren veel mensen dat ze niet op eigen titel verder gaat: „Jammer, een eerlijk mens. Ik hoopte dat ze naar Omtzigt zou gaan. Gemiste kans voor ons.” En een verlies voor het CDA, dat volgens een meerderheid alles had moeten doen om haar te behouden voor de Kamer: „Met Omtzigt en Keijzer verliest het CDA twee Kamerleden met principes.” Dat zal niet zonder gevolgen zijn, denkt een respondent: „Consequentie is dat bij nieuwe verkiezingen het CDA niets meer voorstelt.”