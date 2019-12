’Lachende Rutte begint te irriteren’

Hij is het, die door een groot deel van de bevolking gezien wordt als de man met een voorbeeldfunctie, die verantwoordelijk is over wat er onder meer op politiek gebied en in het bedrijfsleven allemaal mis gaat; beloften komt hij niet na, hij weet niet meer wat er tegen hem gezegd is op belangrijke momenten, hij weet niet meer wat hijzelf gezegd heeft op bepaalde momenten, hij verdraaid zaken in z’n eigen voordeel, etc.

Op het gebied van klimaatverandering wil hij voorop lopen met de plannen en moeten we in Nederland snel van het gas af, terwijl er nog geen goede alternatieven zijn, we betalen door een ’politiek foutje’ dit jaar meer energiebelasting dan de bedoeling was, dit gaat volgend jaar nog verder stijgen terwijl anders beloofd was.

Het is voor de Nederlandse bevolking niet meer te begrijpen waar ’Den Haag’ mee bezig is, de afstand tot de politiek wordt alleen maar groter.

Of is dit de bedoeling en gaat Rutte straks in Brussel lachend verder met z’n fratsen?

Robert Castricum,

Beverwijk