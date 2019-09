’Varkensfok vooral voor de export’

In de veestapeldiscussie die D66 aangezwengeld heeft, mis ik een beetje het gegeven dat 90 miljard van onze landbouw bedoeld is voor export. M.a.w., we produceren in ons minilandje niet alleen om onze keukenkastjes te vullen, maar ook vele keukenkastjes over de hele wereld.

Nu snap ik dat daar een deel van onze welvaart vandaan komt, maar welvaart is meer dan centen op de bank.

Verplaatsen naar plekken waar nog heel veel ruimte is en waar er weinig overlast veroorzaakt wordt, lijkt me het overwegen waard.

Als je over de Brabantse wegen fietst dan moet je regelmatig aan de kant voor gigantische machines. Groot, groter, grootst en nog groter. Deze zomer heb ik in Duitsland gefietst waar op de velden nog volop klaprozen en korenbloemen te zien zijn. Ik werd er een beetje verdrietig van, omdat die plantjes bij ons blijkbaar ’weggespoten’ moeten worden, ten behoeve van de optimale opbrengst per hectare.

T. van Dongen